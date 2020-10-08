Закрывать страну из-за второй волны коронавируса Лукашенко, как и в первый раз, не будет

Лукашенко сказал, что хотя, может быть, COVID-19 ослабнет со временем и появится вакцина, жить с "ковид" уже придется всегда. Фото: БелТА.

На совещании по готовности системы здравоохранения к подъему заболеваемости ковидом и сезонными заболеваниями 8 октября Лукашенко заявил, что на вторую волну закрывать Беларусь, как и было прежде, он не собирается.

Еще президент заметил, что, несмотря на то, что за этот путь «никто не скажет спасибо», он бесценен, сообщает пресс-служба Минздрава.

- Опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он тоже сегодня бесценен для всего мира. Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали, рекомендовали быть на свежем воздухе, - заметил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, если бы правительство приняло решение изолироваться и закрыть границы республики в феврале, марте и апреле, то сейчас «пожинали бы плоды». Так как, по мнению Лукашенко, обрушилась бы экономика Беларуси, а у людей не было бы работы и даже малейших зарплат.

- Хочу, чтобы вы понимали мою позицию: на сегодня я не намерен изолировать и закрывать страну. Может, этот вирус ослабнет, вакцина появится нормальная, и мы будем иметь проблемы, как с сезонным ОРВИ, гриппом и так далее. Но жить с ним придется всегда, - заявил Лукашенко.

Резюмируя, действующий президент сказал, что схожим с белорусским путем борьбы с коронавирусом сейчас пошли и другие государства, отменив жесткие карантинные меры.

- Минздрав должен вырабатывать свои рекомендации, но без перегибов, - добавил Лукашенко.

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