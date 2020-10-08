Опять оранжевый? Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу, 9 октября

Осень вступает в свои права: в пятницу туман, в выходные - дожди Фото: Надежда БУТОВИЧ

В последний рабочий день этой недели, в пятницу, 9 октября, в Беларуси ожидаются туманы. Из-за них синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили, что в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Дожди будут, но преимущественно в восточных регионах республики. В ночные и утренние часы на большей части территории Беларуси прогнозируется туман, а ветер будет южным, относительно несильным - всего 2 - 7 м/с.

В Минске температура воздуха в утренние часы составит 11 - 13 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17 градусов - будет переменная облачность, без осадков.

В выходные дни в столице будет облачно. В субботу днем без дождей, температура воздуха - максимум 15 градусов. К вечеру дождь не исключен, а вероятность грозы - 60%.

Воскресенье ожидается дождливым, температурный фон - от 11 градусов утром до 15 градусов тепла днем.

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