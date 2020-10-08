«Полтора года распространял наркотики»: в Минске задержали таксиста

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В столице задержана группа наркоторговцев. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

- Изначально оперативники вышли на 45-летнего таксиста, который приехал работать в столицу из Гомельской области. Ему полтора года удавалось оставаться незамеченным и распространять крупные партии наркотиков. Мужчина регулярно приобретал в интернет-магазине не менее килограмма запрещенного товара, расфасовывал его и делал закладки по 300 - 400 г. Задержанный при себе и в арендованной им квартире хранил свыше 300 г альфа-PVP и около 30 г мефедрона. Кроме того, в жилище оперативники нашли изоленту, электронные весы и фасовочные пакеты, - отметила пресс-секретарь правоохранительного ведомства.

Впоследствии милиционеры выявили еще четырех человек в возрасте от 17 до 27 лет, у них были обнаружены и более мелкие партии наркотиков. К слову, ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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