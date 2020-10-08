В Беларуси визовые центры Литвы уже остановили прием документов, польские закрываются 9 октября

В Беларуси приостанавливается работа по выдаче виз консульств и визовых центров Литвы и Польши. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что визовые центры Литвы в Беларуси в четверг, 8 октября, прекратили прием документов на визы, пишет tut.by. Сообщается, что литовские представительства прекратили работу с клиентами в Минске, Гомеле и Витебске, людей, записанных на этот день не приняли. На сайте посольства уточняется, что приостановка приема документов временная.

Получить шенген или национальную визу в польских визовых центрах так же стало проблематично, уточняет onliner.by. Прием документов в диппредставительствах ограничен, а с 9 октября визовые центры в Бресте, Пинске и Барановичах прекращают прием документов вплоть до понедельника, 12 октября, включительно.

Минские и гомельские визовые центры будут работать в штатном режиме еще два дня, 8 и 9 октября. А дальше - неопределенность.

Польское генконсульство в Гродно отменило прием посетителей по всем вопросам, кроме срочных.

- Прийти на прием, - уточнили в посольствах. - Могут те, кто получил эсэмэску с подтверждением. Остальных ждут после возобновления работы.

Неразбериха и в других визовых центрах.

Однако то, что у белорусов по-прежнему остается возможность выехать при необходимости в Литву или Польшу, сообщил в своем Facebook Андрей Стрижак, сооснователь фонда BySol.

- По-прежнему остается возможность въезда в Польшу и Литву по «гуманитарному коридору» для тех, кто бежит от репрессий. Выдача национальных виз возможна в исключительных ситуациях прямо на границе, - пояснил правозащитник и координатор фондов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За сутки Беларусь должны покинуть 32 польских дипломата.

Таким образом, польское дипведомство согласилось на требования белорусского МИДа о сокращении штата своей дипмиссии (подробности).

Закрывать страну из-за второй волны коронавируса Лукашенко, как и в первый раз, не будет.

По словам действующего президента, белорусский опыт в борьбе с коронавирусом «бесценен для всего мира» (подробности).