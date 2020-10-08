С 1 октября в Беларуси собирают «Коробки храбрости» - подарки детям, которые лечатся в РНПЦ онкологии, гематологии и иммунологии

Благотворительную инициативу OZ и Центра ПОРА поддержали братья Георгий и Дмитрий Колдун. Фото: OZ.

В Беларуси с 1 октября стартовал совместный социальный проект компании OZ и благотворительного Центра ПОРА, сообщает пресс-служба интернет-магазина.

Что представляет собой данная инициатива? Благотворители предлагают «Коробки храбрости» - своеобразные боксы с подарками для детей, которые лечатся в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии и зачастую проходят через болезненные процедуры. Из коробки ребенок сможет выбрать для себя любой подарок, получить свою «порцию храбрости», чтобы бороться с заболеванием.

- Презентация благотворительной инициативы прошла 1 октября в магазине OZ в Минске на проспекте Победителей. В поддержку проекта уже выступили Георгий Колдун и Дмитрий Колдун, - рассказали в компании.

C 1 октября в магазинах OZ.by и в офисе начали устанавливать вот такие "Коробки храбрости". Фото: OZ.

Несколько коробок уже установлены в этом магазине и в офисе компании, за первые дни они наполнились игрушками, настолками, наборами для творчества, книгами и канцтоварами почти на треть!

- «Храбрый подарок» для ребенка можно купить прямо в магазине на выбор, или принести с собой. Полные «Коробки храбрости» сотрудники центра ПОРА передадут в медучреждение детям. Кроме того, в пользу проекта OZ каждый месяц будет перечислять дневную выручку одного из своих магазинов. В этом месяце - «книжного» на Немиге, - подчеркнули в пресс-службе.

По словам, Дениса Ткачева , гендиректора OZ данный проект полностью соответствует миссии компании - нести радость.

Благотворительный проект осуществляется при поддержке Центра ПОРА. Фото: OZ.

- Он позволит клиентам и сотрудникам OZ вместе радовать и поддерживать тех, кто в этом нуждается особенно остро, кому жизненно важны позитивный настрой и уверенность в собственных силах, - добавил глава OZ.

Присоединиться к инициативе «Коробка храбрости» скоро сможет любой желающий в Беларуси. Ведь всем нам так надо еще немного храбрости и радости!

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