«Хотят ходить и болеть - пусть болеют: Лукашенко высказался о протестующих в Минске

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- Самое главное в борьбе с любой болезнью - беречь себя и своих родных. Если мы не будем этим заниматься сами, никакие врачи нас не спасут и не вылечат.

Он также провел прямую связь между протестными маршами и уровнем заболеваемости COVID-19 в столице.

- То, что происходит сейчас, допустим, на улицах Минска по выходным, - понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах. Вот результаты, - отметил Александр Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что «мы использовать это не собираемся, они скоро сами поймут, куда они вляпались».

- Тут нет никакой политики. Хотят ходить и болеть - пусть болеют. Там же деньги на Западе обещают большие. Вроде 53 миллиона обещали выдать - 3 миллиона на карманные расходы и 50 на лечение от COVID. Где эти деньги?

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