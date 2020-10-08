Песков не рассказал, что показала экспертиза перехваченного Беларусью «разговора Ника и Майка»

Пресс-секретарь президента России заявил, что российские спецслужбы с записями «разговора Варшавы и Берлина» сделали все, что было необходимо. Фото: Reuters.

О том, что в распоряжении Кремля нет детальной информации по результатам экспертизы перехваченного белорусскими спецслужбами «разговора Варшавы и Берлина», сообщило ТАСС со слов Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента.

Так, по словам представителя Кремля, какие-то детальные сведения после экспертизы «беседы Ника и Майка» властям не поступали.

- У нас, собственно, какой-то детальной информации на этот счет нет. Очевидно, что российские спецслужбы сделали с этими записями то, что было необходимо, - пояснил Песков.

При этом, что имеется ввиду под словами «необходимые действия», уточнять представитель Путина не стал.

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