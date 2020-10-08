Минздрав Беларуси изменил срок периода самоизоляции

Дмитрий Пиневич - и.о. министра здравоохранения. Фото: БелТА

- Новацией станет то, что будут сокращаться сроки изоляции прибывающих из стран (с неблагополучной эпидемической ситуацией. - Авт.) и сроки пребывания контактов первого уровня на карантине. Будет 10 дней, - приводит слова и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича БелТА.

По его словам, основанием для этого решения здравоохранительного ведомства стали практические наблюдения отечественных специалистов: проявления коронавирусной инфекции отмечались чаще всего не позже седьмого дня после контакта с заболевшим коронавирусом.

По словам Пиневича, на седьмой день будут проводиться исследования, до 10-го дня специалисты будут продолжать наблюдение за клиническими проявления, и на 10-й день людей будут отпускать с вынужденного карантина.

- Это добавит больше удобства тем, кто прибывает из-за рубежа, и тем, кто находится на самоизоляции, - полагает Дмитрий Пиневич.

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