В Заводском районе Минска столкнулись две легковушки. Пострадала женщина

Фото: УВД Мингорисполкома

ДТП случилось около 9 утра 8 октября. Как пишет БелТА, ссылаясь на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасию Забавскую, столкновение двух легковых автомобилей произошло сегодня в Заводском районе столицы.

Автомобиль «Рено», за рулем которого находился 64-летний водитель, двигался по местному проезду улицы Нестерова в направлении проезжей части этой улицы. Он не уступил дорогу автомобилю марки «Фольксваген», который ехал по улице Нестерова со стороны улицы Илимской в направлении улицы Герасименко.

В результате аварии пострадала женщина, которая ехала на пассажирском месте в салоне «Фольксвагена». Она оперативно доставлена в медицинское учреждение.

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