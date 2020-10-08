МВД Беларуси: Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск

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Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости, что экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская действительно объявлена в межгосударственный розыск на территории Беларуси и России.

- Она (Тихановская. - Авт.) объявлена в межгосударственный розыск, подтверждаю. Но в рамках какого дела - уточняйте в Следственном комитете Республики Беларусь, - сказала Ольга Чемоданова.

Напомним, в среду, 7 октября, МВД России объявило Светлану Тихановскую в розыск.

Адвокат Дмитрий Аграновский, к которому журналисты обратились за комментарием, подчеркнул, что случай Тихановской не является экстраординарным. По его словам, это обычная уголовно-правовая практика, реализуемая в рамках Союзного государства.

Беларусь обращается к России за розыском своих граждан, также реализуется и обратный механизм.

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