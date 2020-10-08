Курсы валют в Беларуси на 8 октября: белорусский рубль укрепился к корзине валют

Курсы валют в Беларуси на 8 октября Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже 8 октября прошли торги. Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Данная информация опубликована на официальном сайте БВФБ.

Доллар снизился на 0,0075 и теперь стоит 2,613 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0074 и теперь стоит 3,0743 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0022 и теперь стоит 3,3526 белорусского рубля.

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