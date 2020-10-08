Женщина сначала купила на презентации массажную накидку и меховое одеяло, а потом передумала. Дело дошло до суда

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В суде Новогрудского района рассматривалось дело о защите прав потребителя и компенсации морального вреда. О его решении пишет БелТА, ссылаясь пресс-службу Гродненского областного суда.

Иск подала жительница Новогрудского района. В июле этого года она пришла на презентацию, которую устраивало одно из обществ с ограниченной ответственностью.

Итогом эффектного представления нужных в хозяйстве товаров стал заключенный договор купли-продажи: женщина купила массажную накидку, одеяло меховое, подушки диванные, а еще сковороду и кастрюлю. Покупка обошлась ни много ни мало в 4 тысячи рублей.

Сумма внушительная – за товары женщина заплатила при помощи кредита, его оформили в банке, с которым у продавца имелось заключенное соглашение. Все было организовано по проверенной схеме: СМИ неоднократно писали о подобных случаях.

Женщину отвели в другой зал, где продавцы массажного кресла (оно оказалось массажной накидкой) отвлекая ее большим количеством сопутствующих вопросов, оформили рассрочку на 36 месяцев со скидкой в 30%. Когда все документы были оформлены, женщине объявили, что банк одобрил ей выдачу кредита. Времени на то, чтобы осознать, что это не рассрочка, ей дали. Сам товар продавцы любезно доставили покупательнице на дом.

- Уже дома истица осмотрела массажную накидку и решила ознакомиться с инструкцией самостоятельно. Выяснилось, что имеется ряд медицинских ограничений для ее использования, и при их наличии необходимо проконсультироваться с врачом, - рассказали в суде.

В тот же день покупательница решила возвратить товар, однако сделать это не удалось: продавец отказал. Женщина подала в суд.

Согласно его решению договор купли-продажи расторгнут. Суд постановил взыскать с продавца стоимость товаров в размере около 4 тысяч рублей. Кроме того, истица получит денежную компенсацию морального вреда - 200 рублей.

Представитель ответчика судебное заседание проигнорировал, хотя о месте и времени рассмотрения дела был извещен надлежащим образом.

Судебное решение уже вступило в законную силу.

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