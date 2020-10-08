Тракторист в Дрогичинском районе за два дня украл 15 тонн картофеля. Его вычислили при помощи GPS-трекер

Фото носит иллюстрационный характер Фото: Лена КОВАЛЕНКО

В одном из сельхозпредприятий Дрогичинского района во время мониторинга перемещения и использования спецтехники предприятия по заготовке картофеля заметили: один из тракторов неоднократно съезжал с определенного для него маршрута. На технике был установлен GPS-трекер - отклонения никак не могли пройти незамеченными.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, оперативники в ходе последовавшей проверки выяснили: водитель трактора (им оказался 45-ти летний ранее судимый мужчина) на протяжении двух рабочих дней, пройдя контрольное взвешивание перевозимой продукции, несколько раз направлялся к месту жительства и обратно.

На своем подворье он выгружал картофель, накрывал его сеном. Как оказалось, похищено было 15 тонн картофеля, по приблизительной оценке ущерб составил около трех тысяч рублей. К слову, украденную картошку мужчина планировал продать. Как только злоумышленник понял, что его хитроумный план раскрыт, то сразу же вернул похищенное в хранилище предприятия.

Но это уже не поможет - от ответственности не освободит.

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