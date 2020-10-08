Словакия и Чехия также приняли решение отозвать своих послов из Минска

Чехия и Словакия также отзывают своих послов из Минска. Фото: pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что им было принято решение отозвать из Минска своего посла. Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттер.

- Словакия отзывает своего посла из Минска для проведения консультаций. Решение было принято мной в знак солидарности с Литвой и Польшей. Я считаю, что те действия, которые предпринимают белорусские власти в отношении стран Евросоюза, просто неприемлемы. ЕС единодушен в поддержке белорусского народа, - написал глава МИД Словакии в Твиттере.

В Министерстве иностранных дел Чехии также было принято решение отозвать своего посла из Минска. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Своего посла мы отзываем из Минска для консультаций. Он уедет из Минска примерно через неделю. Мы также решили данным поступком поддержать Литву и Польшу, - заявила официальный представитель МИД Чехии Зузана Штихова.

Напомним, что Литва и Польша уже отозвали из Минска своих послов. К ним присоединились также Латвия, Эстония и Германия.

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