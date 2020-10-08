Болгария отзывает своего посла из Беларуси

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Посол Болгарии в Беларуси Георги Василев отзывается в Софию.

Об этом заявила 8 октября болгарский вице-премьер и министр иностранных дел Екатерина Захариева на форуме GLOBSEC в столице Словакии Братиславе. Формулировка, с которой отзывают посла, - «для консультаций».

- Сегодня наш посол в Минске Георги Василев вручил МИД Беларуси ноту с решением болгарского МИД отозвать его для консультаций. Это знак солидарности с нашими партнерами в Польше и Литве, после того как Беларусь потребовала от них сократить численность своих миссий. Подобные решения приняли и другие страны ЕС, - цитирует Захариеву ТАСС со ссылкой на агентство BGNES.

По ее словам, страны Евросоюза должны поддержать белорусский народ и показать солидарность с ним.

- Мы внимательно следим за развитием ситуации в Беларуси, - подчеркнула Захариева.

Помимо этого она призвала белорусские власти освободить всех задержанных во время протестных акций, начать объективное расследование фактов насилия.

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Болгария далеко не первая страна, отзывающая своего посла. Словакия и Чехия также приняли решение отозвать своих послов из Минска. В МИД этих стран пояснили, что данное решение было принято в знак солидарности с Литвой и Польшей (подробности - здесь)