Солодуха заразился коронавирусом Фото: Павел МАРТИНЧИК

Певец Александр Солодуха сообщил, что заразился коронавирусом. Он 6 октября, во вторник, сделал тест и мазок, которые показали положительный результат. Об этом сообщает портал tut.by.

- Если вы меня спросите, где я мог заразиться COVID-19, то я не смогу ответить на данный вопрос. У меня было много выступлений. К примеру, в пятницу, 2 октября, я выступал в Слуцке, а потом во Дворце Республики, - рассказал Солодуха.

Певец сейчас находится дома. На протяжении нескольких дней у него поднималась температура.

В Беларуси на 8 октября уже 81 тысяча 982 заразившихся коронавирусом. Прирост за сутки - 477 новых случаев. За время пандемии скончались 880 человек.

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