В Житковичском районе МАЗ врезался в железобетонное ограждение, которое травмировало 49-летнего рабочего

В Житковичском районе МАЗ врезался в железобетонное ограждение - пострадал рабочий. Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Житковичском районе в среду, 7 октября, МАЗ врезался в железобетонное ограждение, которое травмировало 49-летнего рабочего. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

- За рулем грузовика находился 59-летний мужчина. В тот момента, когда он начал проезжать мост, на котором проводились ремонтные работы, он не учел боковой интервал и въехал в железобетонное ограждение. После этого МАЗ вылетел в кювет. Ограждение, в результате столкновения, сдвинулось и травмировало рабочего, - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина был доставлен в больницу.

Удалось установить, что водитель, который находился за рулем МАЗа, был в состоянии алкогольного опьянения.

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