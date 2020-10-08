Минобразования: Школы пока не планируем переводить на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом

В Министерстве образования заявили, что пока не намерены переводить белорусские школы на "дистанционку" из-за ситуации с коронавирусом Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Министерстве образования сообщили, что пока белорусские школы не планируют переводить на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом в стране.

- Решение о карантине принимает только Министерство здравоохранения. Что касается нас, то пока мы никаких рекомендаций дополнительных не даем. В учреждениях образования все необходимые меры соблюдаются и нет поводов для беспокойства, - приводит слова пресс-секретаря Минобразования Людмилы Высоцкой агентство Интерфакс-Запад.

Она добавила, что ведомство постоянно общается с Минздравом и если вдруг ситуация с коронавирусом в Беларуси резко изменится, то в Министерстве образования сразу же пойдут на изменение условий для обучения.

- Если вдруг это произойдет, то у нас на этот случай уже есть четкий алгоритм. По нему мы работали в четвертой четверти прошлого учебного года, - отметила Высоцкая.

По словам пресс-секретаря Минобразования, в Беларуси продолжается работа над запуском единой образовательной онлайн-платформы для дистанционного обучения. В планах она должна завершится уже к началу 2021 года.

- Работа продолжается. После того, как все завершится, будет проведено пробное тестирование. И уже после этого платформа станет доступна для пользователей, - отметила Высоцкая.

Напомним, что в Беларуси на 8 октября уже 81 тысяча 982 человека заразились коронавирусом. Прирост за сутки - 477 новых случаев. Всего за время пандемии COVID-19 скончались 880 человек.