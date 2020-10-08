«Народ Беларуси сделал свой выбор, и мы призываем не вмешиваться во внутренние дела страны»: Минобороны ответило на обращение Европарламента

Министерство обороны Беларуси ответило на обращение Европарламента Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Министерстве обороны ответили на электронное обращение представителей Европейского парламента. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Белорусский народ свой выбор сделал. И этот выбор более 80% граждан страны. Мы советуем вам его уважать и призываем не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Советуем вам сконцентрироваться на решении внутренних проблем в странах Евросоюза, - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что попытки некоторых членов Европарламента от имени белорусского народа выглядят очень неубедительно и нелепо.

- Армия была и будет неделимой частью народа Беларуси. Вооруженные силы страны уже не раз заявляли о своей готовности защитить территориальную целостность, а также суверенитет и конституционный строй Беларуси. Из этого следует, что в Министерстве обороны не намерены и далее пояснять свою позицию представителям Европарламента, - отметили в сообщении.

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