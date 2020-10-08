Адвоката Бабарико и Колесниковой Александра Пыльченко могут лишить лицензии

Адвоката Пыльченко могут лишить лицензии. Фото: агентство Sputnik.by

Адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко могут лишить лицензии. В среду, 7 октября, он получил уведомление «о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии». Об этом сообщили в телеграм-канале Виктора Бабарико.

- Дело о лицензии адвоката Александра Пыльченко будет рассмотрено 15 октября, в четверг, на заседании Квалификационной комиссии при Министерстве юстиций, которая специализируется на вопросах адвокатской деятельности.

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