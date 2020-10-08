В Жодино подожгли входную дверь в здание прокуратуры. Возбуждено уголовное дело

В Жодино неизвестные подожгли входную дверь в здание прокуратуры Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Жодино 8 октября подожгли входную дверь в здание прокуратуры. Местный житель позвонил в городской отдел по ЧС и сообщил об инциденте. Об этом сообщили в телеграм-канале Генеральной прокуратуры Беларуси.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 УК об особо злостном хулиганстве в Жодинском городском отделе СК. В ведомстве уже начали его расследование. Проводятся следственные мероприятия, которые помогут установить причастных к поджогу, - рассказали в Генеральной прокуратуре Беларуси.

На место случившегося приезжали пожарные, которые смогли предотвратить возгорание.

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