Под Минском автомобиль сбил двух женщин. Они скончались на месте

Под Минском "Lexus" сбил двоих человек насмерть. Фото: телеграм-канал СК

Под Минском в четверг, 8 октября, автомобиль «Lexus» сбил двух женщин. От полученных травм они скончались на месте. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

- За рулем автомобиля «Lexus» находилась 46-летняя женщина. Удалось установить, что пешеходы переходили дорогу в неположенном месте, - пояснили в ведомстве.

На месте случившегося работала следственно-оперативная группа. Специалисты назначили ряд экспертиз. Выясняются детали случившегося.

В Минском РОСК было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой смерть двоих людей по неосторожности.

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