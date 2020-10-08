В Шкловском районе несовершеннолетний мотоциклист сбил ребенка Фото: Оксана БРОВАЧ

В Шкловском районе несовершеннолетний мотоциклист сбил шестилетнего ребенка. Мальчик был доставлен в больницу. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

- В больницу Могилева обратилась женщина, которая рассказала, что сын упал с лестницы второго этажа и, тем самым, причинил себе тяжкие телесные повреждения. Мальчик был госпитализирован. А позже сотрудникам удалось выяснить, что на ребенка совершил наезд несовершеннолетний мотоциклист, - пояснили в УВД Могилевского облисполкома.

И добавили, что мать ребенка попыталась скрыть следы случившегося, чтобы не придавать ДТП огласке и не привлекать к ответственности несовершеннолетнего соседа-мотоциклиста, у которого нет прав.

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