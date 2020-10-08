В Поставском районе загорелся частный дом. Сотрудники МЧС спасли 53-летнего мужчину

В Поставском районе загорелся частный дом. Фото: МЧС

В Поставском районе в городском поселке Лынтупы загорелся частный дом. Сотрудники МЧС спасли 53-летнего мужчину. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- Сообщение о возгорании частного дома поступило спасателям 7 октября, в среду. Когда сотрудники МЧС приехали на место, то дом горел открытым пламенем. Внутри него находился 53-летний хозяин. Спасатели вынесли его на улицу. А позже его доставили в больницу с отравлением продуктами горения, - рассказали в ведомстве.

Пожар удалось потушить. Пламя огня повредило имущество в комнате, также были закопчены стены и потолок. Устанавливается причина произошедшего. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем.

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