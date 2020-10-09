Стало известно, кто от Беларуси поедет на детское «Евровидение-2020»

12-летняя Арина Пехтерова представит Беларусь на детском Евровидении 2020 года. Фото: Белтелерадиокомпания.

О том, что стало известно, кто представит Беларусь на детском Евровидении, которое состоится чуть более чем через месяц - 29 ноября, сообщила пресс-служба Белтелерадиокомпании.

Так от нашей страны на международном песенном курсе для юных исполнителей выступит Арина Пехтерова. Права, в гостелекомпании пояснили, что из-за пандемии COVID-19 Евровидение будет проходить в непривычном формате - в эфире шоу будут звучать заранее записанные композиции участников. Белорусы увидят шоу в эфире сразу двух телеканалов - «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Участника от Беларуси в Белтелерадиокомпании выбирали путем внутреннего отбора.

Что известно о юной конкурсантке?

Арина Пехтерова родом из Могилева, ей 12 лет. Сцену нацобора на «Евровидение» она штурмовала уже трижды - в дуэте в 2017-ом году, а затем и сольно в 2019-ом, третий раз стал успешным. Несмотря на свой юный возраст Арина уже завоевала примерно 30 Гран-при в различных конкурсах своей певческой карьеры.

Песня, которую девушка исполнит на конкурсе, называется «Пришельцы». Композиция полностью отвечает настоящему времени - она о закрытых границах, пандемии и об изоляции людей.

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