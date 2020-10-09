«Никакая должность не стоит выше единства народа»: После протестов президент Кыргызстана готов уйти в отставку

Президент Жээнбеков призвал политические силы не разделять страну и общество, вернуть мир и спокойствие. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана.

Пресс-служба президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в пятницу, 9 октября, опубликовала официальное заявление киргизского лидера.

Глава Кыргызской Республики в очередной раз обратился к граждан страны, подчеркнув, что политситуация «достигла критической точки». Жээнбеков выразил готовность покинуть свой пост из-за недовольства в гражданском обществе и пояснил, что для этого должно произойти.

Так президент Кыргызстана заявил, что итоги парламентских выборов должны быть аннулированы, а затем ЦИК назначит новые выборы. После того, как благодаря этим мерами снизится политическая напряженность, будут предприняты новые шаги: отставка «докризисных» премьер-министра и правительства, это позволит законно назначить новых.

- Я готов подписать соответствующие Указы, жду постановлений Жогорку Кенеша (Прим.: однопалатный парламент - законодательный орган Кыргызстана), - констатировал Жээнбеков.

При этом в своем заявлении киргизский лидер подчеркнул, что правоохранители при всех этих процедурах должны обеспечить безопасность депутатов, чтобы они могли выполнить свои функции.

- Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества, - заявил президент Кыргызстана.

После утверждения легитимного руководства органов исполнительной власти, направив страну на путь законности, Жээнбеков готов уйти. Он также призвал все политсилы республики не вносить раскола общества, сохранять мир и спокойствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Митинги в Кыргызстане захлестнули Бишкек: Протестующие захватили госздания и освободили из СИЗО бывшего президента Атамбаева.

Беспорядки в стране начались из-за недовольства итогами парламентских выборов (подробности).

Зеленский о протестах в Беларуси: Если нет диалога, если власти не хотят разговаривать с народом, поднимется волна.

Президент Украины заявил, что «нельзя наладить диалог с людьми с помощью автозаков и дубинок» (подробности).