Надежда Скардино заступилась за уволенную фристайлистку Романовскую: «Человек, который защищал честь страны, абсолютно ей не нужен»

Надежда Скардино поддержала уволенную фристайлистку Романовскую. Фото: sb.by.

Ранее «Комсомолка» сообщала об увольнении из сборной Александры Романовской, известной фристайлистки и лучшей спортсменки Беларуси 2019 года . Официально Романовскую уволили за прогулы, девушка возила на реабилитацию своего отца, перенесшего инсульт. Но известно, что также спортсменка высказывалась б остановке насилия, состояла в неофициальном Свободном объединении спортсменов Беларуси.

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино не смогла остаться в стороне от этой резонансной ситуации, пишет «Прессбол».

- Официально Александру уволили за прогулы. И со слов Саши, их причиной стало то, что она помогала отцу, отвозила его в больницу на реабилитацию после инсульта. Если отвечающие за ее увольнение, это знали, то это означает - они глубоко несчастные люди. Мне их жаль, потому что им неведомо, что такое любовь, сострадание, уважение, сопереживание и гуманность, - возмутилась Скардино.

По словам спортсменки, людям, которым чужды основные чувства гуманизма, невозможно жить в нормальном обществе, ощущать себя нужным, полноценным и счастливым.

- Саша является превосходной спортсменкой и прекрасным человеком. Тяжело видеть, понимать, что человек, защищавший честь страны и который мог бы делать это еще не один год, абсолютно ей не нужен... Вернее, не нужен той структуре, которая ее уволила. Стране Саша как раз таки нужна! - подчеркнула экс-биатлонистка.

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