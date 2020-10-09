Премьер Беларуси вылетел в Ереван: Решить вопрос возобновления сообщения в рамках ЕАЭС и встретиться с Мишустиным

Головченко с рабочим визитом направился в Ереван. Фото: БелТА.

О том, что белорусский премьер направился в Армению с рабочим визитом, сообщило БелТА.

В Ереване Роман Головченко примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. На повестке совета - вопросы санэпидемиологической ситуации из-за COVID-19, тема возобновления пассажирского сообщения между странами ЕАЭС.

Также премьеры намерены рассмотреть ранее несогласованные позиции по стратегии развития евразийской интеграции. В повестке и устранение изъятий и ограничений внутреннего рынка ЕАЭС в период 2018 - 2019 годы.

Еще в повестке регулирование трансграничной электронной торговли в союзе, общие меры по развитию экспорта. Намерены премьер-министры также выбрать кандидатуру члена Коллегии ЕЭК (Прим.: министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию. Впоследствии нового министра отдельно должны будут утвердить президенты стран.

Как уточняется, в программу рабочего совета Романа Головченко включена и личная встреча с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

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