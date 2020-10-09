«Сигнал от самого Господа»: патриарх Кирилл считает пандемию последним звонком для человечества

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В четверг после совершения литургии в храме Александра Невского в Переделкино патриарх Московский и всея Руси Кирилл предположил, что пандемия COVID-19 может быть предупреждением Бога для человечества.

- Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла, - приводит слова патриарха агентство «Интерфакс-Запад».

По словам главы РПЦ, Господь одномоментно преподал всему человеческому роду «удивительный урок». Тем самым он призвал людей изменить свою жизнь путем уединения, отказать от достижения целей, которые еще вчера казались важными, через переосмысление многих вещей.

- Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от самого Господа, с тем чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном - о спасении души, - объяснил патриарх. Напомним, во всем мире зарегистрировано уже 35 миллионов случаев коронавируса. Умерло более миллиона человек. В Беларуси за прошлые сутки выявлено 477 новых случаев, а за все время - почти 82 тысячи.

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