Росгвардия намерена сотрудничать напрямую с МВД Беларуси

Росгвардия проведет переговоры с МВД Беларуси о сотрудничестве. Фото: РИА Новости.

Стало известно, что Росгвардия проведет переговоры с МВД Беларуси о сотрудничестве. Соответствующее распоряжение о переговорах по соглашению о сотрудничестве подписал 6 октября Михаил Мишустин, затем документ был опубликован на портале правовой информации РФ.

Так премьер Мишустин распорядился принять предложение руководства Росгвардии (Прим.: ранее согласованное с российскими МИД, ФСБ и МВД) о том, чтобы приступить к проведению переговоров. В итоге Росгвардия нацелена заключить Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск нацгвардии России и белорусским МВД.

Что известно о Росгвардии? Это орган управления российскими войсками нацгвардии, которые были созданы несколько лет назад на базе внутренних войск МВД. Кроме того, в составе Росгвардии - центры спецнзаначения сил оперативного реагирования и авиация, СОБР, отряды особого назначени, вневедомственная охрана МВД, органы контроля за оборотом оружия в сфере ЧОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Россия отправит в Беларусь 300 десантников и около 70 единиц боевой техники.

14 сентября начинаются ежегодные учения «Славянское братство» (подробности).

Россия решила снять резерв силовиков на границе с Беларусью.

Резерв правоохранителей и нацгвардии направят в места постоянной дислокации (подробности).