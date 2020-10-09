Арендодатель потребовал предоплату: девушка хотела снять квартиру, но лишилась денег

Фото носит иллюстративный характер Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 6 октября 22-летняя девушка искала арендное жилье. На одной из популярных интернет-площадок увидела объявление о сдаче квартиры. Девушка связалась с автором и написала ему, что готова снять жилье. На это «арендодатель» ответил, что желающих очень много и если квартирант хочет получить ключи, ему нужно как можно быстрее внести предоплату.

Для перевода денег автор скинул девушке ссылку. Открывшая страница внешне была схожа со страницей торговой площадки, но оказалась фишинговой. Не заметив подвоха, потерпевшая ввела реквизиты своей банковской карты для внесения предоплаты. Сразу же после ввода данных с ее карт-счета списалось 500 более рублей.

Следователи устанавливают обстоятельства хищения денег. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса.

Официальный Telegram-канал Следственного комитета напоминает: во избежание подобных случаев общение и перевод денег должны осуществляться исключительно на самой торговой площадке. Не стоит переходить по ссылкам, которые отправляют неизвестные люди.

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