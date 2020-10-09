«Ребенок не мог нормально ни дышать, ни питаться»: белорусские хирурги удалили опаснейшую опухоль на шее 6-дневной девочки

Фото: Минздрав Беларуси

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что команда белорусских детских хирургов успешно прооперировала новорожденную девочку. У 6-дневного ребенка была лимфангиома, которая занимала весь объем шеи. Наполнение этих кист сдавливало жизненно важные органы и сосуды - трахею, пищевод и сосуды, питающие головной мозг.

- Ребенок не мог нормально ни дышать, ни питаться. Было принято решение оперировать ребенка, потому что его нужно было спасать, ликвидировав угрожающее жизни состояние, - рассказал доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии БелМАПО Дмитрий Гричанюк.

Фото: Минздрав Беларуси

По словам заведующего отделом детской хирургии РНПЦ детской хирургии Андрея Заполянского, сложность операции заключалась и в локализации опухоли - между мышцами, на сосудах:

- Безусловно, любая кровопотеря для такого ребенка может стать критичной. К счастью, все прошло успешно благодаря команде профессионалов. Послеоперационный период у девочки проходит абсолютно типично.

Во время операции девочке провели и пластику кожи, так как опухоль спровоцировала деформацию лица и области шеи. Андрей Заполянский объяснил, что косметический эффект бывает в таких случаях довольно хорошим, потому что кожа ребенка эластичная. А с возрастом дефект будет все менее заметным, но если останутся неровности, в будущем можно будет выполнить косметическую операцию.

Фото: Минздрав Беларуси

- Сейчас шла речь о том, чтобы снять жизнеугрожающее состояние, чтобы ребенок мог сам дышать", - заключил Заполянский.

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