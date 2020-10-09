Видеофакт. Как в Минске в борьбе с коронавирусом обрабатывают общественный транспорт

транспорт обрабатывают распылением, влажной уборкой, вытирая потом все насухо. Фото: стоп-кадр видео.

Подробности того, как общественный транспорт белорусский столицы обеззараживают во время второй волны коронавируса, рассказала пресс-служба Мингорисполкома в телеграм-канале «Минск. Официально».

Так, сообщается, что общественный транспорт в Минске дезинфицируют в парке и после каждого рейса.

- Каждая единица подвижного состава после рабочего дня при заезде в парк подвергается мойке и дезобработке. Если после первой смены машина возвращается в парк на отстой, то при выезде на линию во вторую смену производится аналогичная обработка, - пояснила частоту обработок Елена Громыко, официальный представитель «Минсктранса».

Уточняется, что сначала при обработке выполняют аэрозольную обработку поверхностей, которых чаще всего касаются пассажиры - поручней, сидений. Затем еще влажная уборка и вытирание насухо поверхностей.

Важное внимание уделяется защите от ковида и для всех сотрудников «Минсктранса». Маски для своих нужд на предприятии шьют в собственному швейном цеху. В день изготавливают 2 - 3 тысячи хлопковых многоразовых масок и всегда держат резерв - минимум 10 тысяч единиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хотят ходить и болеть - пусть болеют: Лукашенко высказался о протестующих в Минске.

Видео с заявлениями разместил близкий к пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого» (подробности).

Закрывать страну из-за второй волны коронавируса Лукашенко, как и в первый раз, не будет.

По словам действующего президента, белорусский опыт в борьбе с коронавирусом «бесценен для всего мира» (подробности).