МЧС: За сутки в лесах найдены 11 взрослых и ребенок, но поиски 4 грибников все еще продолжаются

В МЧС рассказали о поисках людей, заблудившихся в лесу. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что за сутки в лесах Беларуси были найдены 16 потерявшихся человек, проинформировала пресс-служба МЧС в оперативной суточной сводке. Поиски проводились в пяти областях республики.

- С 6.00 утра 8 октября по это же время 9 октября в МЧС поступили сообщения о потерявшихся в лесах на территории 14 районов на Брестчине, Витебщине, Гомельщине, Минщине и Могилевщине. Были найдены 16 человек (12 - спасателями), среди которых 10-летний ребенок, - пояснили в пресс-службе.

Однако все еще не найдены четыре человека, которые отправились в лес в Гомельском, Добрушском и Житковичском районах на Гомельщине и в Солигорском районе на Минщине. Их поиски продолжают поисковые отряды.

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Во время поиска обследовали массив леса и болото примерно на 4 квадратных километрах (подробности).

В Буда-Кошелевском районе спасатели и милиция искали в лесу заблудившуюся семью.

А всего за последние дни в белорусских лесах потерялись 26 грибников, в том числе 12-летний подросток (подробности).