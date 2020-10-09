В Барановичском районе из ковша экскаватора выпала авиабомба весом 100 кг

Фото: УВД Брестского облисполкома

Неожиданная находка обнаружилась на территории молочно-товарного комплекса в Барановичском районе. Когда строители разравнивали привезенный песок, из ковша экскаватора вывалился большой металлический предмет, похожий на бомбу. Люди незамедлительно сообщили о подозрительной находке в милицию. На место происшествия выехала саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 и сотрудники районного отдела милиции.

Специалисты выяснили, что строители наткнулись на фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Ее вес - 100 килограммов. Как передает УВД Брестского облисполкома, взрывоопасный объект уничтожили.

Напомним, это уже не первый случай в Барановичском районе, когда люди находят боеприпасы. В феврале житель деревни Гута гулял по лесу и наткнулся на снаряд. Прибывшие на место специалисты обнаружили там три немецкие авиабомбы времен ВОВ весом по 250 кг каждая. Их взорвали на полигоне, а людям в очередной раз напомнили: прикасаться к подозрительным металлическим предметам чрезвычайно опасно для жизни.

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