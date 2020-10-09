Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Лебедько задержали в Минске за административное нарушение, а недавно он стал советником Тихановской

Политик был назначен координатором Общественной конституционной комиссии
Надежда БУТОВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
Анатолий Лебедько был задержан после того, как стал представителем Тихановской.

Анатолий Лебедько был задержан после того, как стал представителем Тихановской.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в Минске задержали Анатолия Лебедько, стало известно 8 октября. Такую информацию БелаПАН подтвердила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич. Пояснялось, что задержали политика за административное правонарушение.

- Он сам потом все расскажет, но не скажу, как скоро - идет административный процесс, - уточнила представитель ГУВД.

Напомним, совсем недавно, в начале октября, стало известно, что Светлана Тихановская, назначая своих советников, уполномочила Лебедько координировать работу Общественной конституционной комиссии. Деятельность комиссии была нацелена на разработку изменений и дополнений к Конституции Беларуси образца 1994 года.

- Он осознавал риски, на которые идет, оставаясь в Беларуси, но при этом даже не рассматривал вариант выезда из страны. Как и Мария Колесникова, он принял решение оставаться и работать в Беларуси. Это смелый поступок - действовать открыто, не прячась, - прокомментировала Тихановская задержание Лебедько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тихановская выбрала советников по политике, международным отношениям и другим вопросам, среди них - Анатолий Лебедько.

Экс-кандидат в президенты Беларуси сообщила, что поддержит работу Общественной конституционной комиссии (подробности).

Цепкало об успехе Лукашенко в 1994 году: «Была очень сильная команда: и Виктор Гончар, и Александр Федута, и Анатолий Лебедько, и другие».

Первая пресс-конференция Валерия Цепкало в качестве претендента на кандидата в президенты (подробности).

Политика: в БеларусиПротесты в Беларуси - 2020