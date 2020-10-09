Лебедько задержали в Минске за административное нарушение, а недавно он стал советником Тихановской

Анатолий Лебедько был задержан после того, как стал представителем Тихановской. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в Минске задержали Анатолия Лебедько, стало известно 8 октября. Такую информацию БелаПАН подтвердила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич. Пояснялось, что задержали политика за административное правонарушение.

- Он сам потом все расскажет, но не скажу, как скоро - идет административный процесс, - уточнила представитель ГУВД.

Напомним, совсем недавно, в начале октября, стало известно, что Светлана Тихановская, назначая своих советников, уполномочила Лебедько координировать работу Общественной конституционной комиссии. Деятельность комиссии была нацелена на разработку изменений и дополнений к Конституции Беларуси образца 1994 года.

- Он осознавал риски, на которые идет, оставаясь в Беларуси, но при этом даже не рассматривал вариант выезда из страны. Как и Мария Колесникова, он принял решение оставаться и работать в Беларуси. Это смелый поступок - действовать открыто, не прячась, - прокомментировала Тихановская задержание Лебедько.

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