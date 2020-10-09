«Низко и подло»: Ольга Мазуренок - об увольнении фристайлистки Александры Романовской

Ольга Мазуренок. Фото: "Р-Спорт"

Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок прокомментировала резонансный приказ, в результате которого сборная страны по фристайлу может остаться без сильнейшей спортсменки - Александры Романовской.

- Те, кто принял это резонансное решение, в очередной раз доказали, что спорт их вообще не интересует. Как ни странно, но у них другие задачи. С профессиональной точки зрения все это глупо, а исходя из человеческих качеств - низко и подло, - цитирует Мазуренок газета «Прессбол».

Напомним, двукратную золотую медалистку всемирной универсиады и чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогул. Прогулом сочли то, что девушка отпросилась с работы, чтобы отвезти в больницу отца, у которого случился инсульт. Ранее фристайлистка высказывалась против насилия.

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