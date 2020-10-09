Лукашенко о политической ситуации в стране: Нельзя, чтобы кто-то подумал, что закон не работает

Лукашенко заявил, что наказ народа - мир и порядок. Фото: БелТА.

В пятницу, 9 октября, Александр Лукашенко проводит масштабное заседание «по актуальным вопросам», сообщило БелТА.

По списку участников можно предположить, насколько широк будет диапазон поднимаемых тем. На совещании с президентом представители Совбеза, КГК и КГБ, Генпрокуратуры, МВД, Минобороны и Генштаба, на ряду с силовиками - руководство Минздрава, а также губернаторы и вице-премьеры.

Выступая перед собравшимися чиновниками и госруководством, Александр Лукашенко заявил, что белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и власти обязаны выполнить этот «наказ народа».

- У нас правовое государство, и нельзя допустить разгул преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях (поствыборная ситуация. - Ред.) закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить наказ народа, - заметил Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, пока власти держат в поле зрения своих прямых оппонентов, упускается нейтральная, но так же активная часть белорусского общества. Этих граждан Лукашенко назвал «между властью и оппозицией».

- Эти люди хотят стабилизации, отдельные находятся в состоянии неопределенности. Им надо дать четкий ориентир, - подчеркнул Лукашенко.

В этом он видит первоочередную задачу не только идеологического сектора но всей действующей в Беларуси власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: Очевидно - идет вторая волна.

Президент Беларуси провел совещание по готовности Беларуси к эпидподъему ковида (подробности).

Лукашенко чиновникам от Минздрава: Не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор.

Президент заявил, что здоровье граждан - это не проблема врачей (подробности).

Премьер Беларуси вылетел в Ереван: Решить вопрос возобновления сообщения в рамках ЕАЭС и встретиться с Мишустиным.

Роман Головченко примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (подробности).