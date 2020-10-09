Фотофакт: суд в Дзержинске об отказе в отзыве депутата проходит в кинотеатре

Фото: Facebook Андрея Дмитриева

Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев рассказал в Фейсбуке, что 9 октября пришел поддержать людей в суде по отказу в отзыве депутата Александра Саракача. Любопытно, что суд проходит в городском кинотеатре. По словам политика, это связано с тем, что в районном здании суда не оказалось помещения, способного вместить почти 100 посетителей.

В конце поста политик задает риторический вопрос: "Угадайте, пришел ли на такое важное собрание сам депутат?"

Напомним, жители Дзержинского избирательного округа №71 инициировали отзыв депутата Палаты представителей Национального собрания Александра Саракача, обвинив его в бездействии. К процессу подключился и Андрей Дмитриев: он вместе с семьей живет в Дзержинском районе.

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