Лукашенко: «Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Сегодня все говорят: Да…»

Лукашенко вспомнил, как он предрекал непростые времена для Беларуси. Фото: БелТА.

В пятницу, 9 октября, президент Беларуси проводит совещание с силовым блоком, представителями Минздрава, руководством правительства и областей, пишет БелТА.

Выступая перед собравшимися, Лукашенко поднял самые актуальные темы политситуации в стране. Здесь президент рассказал, что страна, по его мнению, находится в условиях турбулентности извне, и пояснил, что является «гарантией выживания Беларуси».

- Мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси - выживем, нет - нас разделят, - предостерег Лукашенко.

Продолжая, он напомнил, что еще во время предвыборной гонки высказывал свои опасения насчет опасностей и вызовов, с которыми столкнется республика.

- Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы послушали, мол, красиво президент сказал, да и ладно. Но сегодня все говорят: «Да…», - пояснил Лукашенко.

Затем действующий президент вспомнил, как он говорил о том, что пройдут и пандемия и коронавирс, но спрашивал «где будет Беларусь?». И пояснил, что все уже прошло и проходит, а белорусы должны устоять.

- Мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять, - призвал Лукашенко.

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