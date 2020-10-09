Лукашенко - о СМИ: «Журналистика должна, наконец, перестать быть «памяркоўнай»

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9 октября Александр Лукашенко проводит большое заседание «по актуальным вопросам». На нем он заявил присутствующим, что видит немало недостатков в работе средств массовой информации.

- Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное - наступательно. Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна, наконец, перестать быть «памяркоўнай», как это было у нас принято до нынешних времен. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины, - приводит слова действующего президента БелТА.

Александр Лукашенко потребовал в ближайшее время завершить формирование коллективов в главных СМИ, а контроль над ним возложил на Администрацию президента. Также он заявил, что государство должно вести информационную политику в интернете - «наступательно, но без фейков».

- Некоторые говорят, что страна должна вернуться в русло созидания. Успокойтесь, никакой разбалансированности в стране нет. Если бы это было, вы бы увидели мою жесточайшую реакцию: это наиважнейший вопрос президента, - заявил Александр Лукашенко. И добавил, что в стране люди работают - и в деревнях, и в городах: «При всех тяжелейших сложностях, которые приходят к нам извне, тем не менее крутимся, вертимся, выкручиваемся».

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