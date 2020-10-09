Лукашенко о митингующих студентах: Недорабатывают ректоры вузов - в течение недели решим кадровую проблему

Лукашенко считает, что участие студентов в протестах - недоработка руководства университетов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что у Лукашенко есть вопросы к Минобразования, президент заявил на совещании по актуальным вопросам 9 октября, сообщило БелТА.

Так, действующий президент заявил, что белорусскому обществу необходим четкий ориентир в дальнейшем развитии и по общественно-политической ситуации. Направлять жителей страны - первоочередные задачи действующей власти и в том числе идеологической вертикали.

В этой связи Лукашенко заметил, что у него есть вопросы к Министерству образования.

- Поведение части студентов (участие в протестном движении. - Ред.) показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени, - заявил Лукашенко и сразу сказал, как намерен решить проблему. - Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам.

Напомним, не так давно Лукашенко уже поменял трех ректоров медицинских вузов страны.

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