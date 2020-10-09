«Переобулись те, кого мы вырастили на своих руках»: Лукашенко - о важности преданных, надежных кадров

Фото: БелТА

На совещании по актуальным вопросам, которое проходит 9 октября в Минске, Александр Лукашенко обратил внимание на кадровую политику. По его словам, наиболее важный вопрос сегодня - надежность кадров.

- Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые «переобулись». И «переобулись» ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место, - цитирует президента БелТА.

Александр Лукашенко заявил, что при всех нынешних проблемах государства, главное - это экономика. И сегодня она не только выполняет свои обязательства, но и находит новые пути для наращивания инвестиционного и промышленного потенциала.

На заседании речь зашла и о профсоюзах. По словам президента, их главная задача - защищать права трудящихся.

- В большей части председатели профсоюзных организаций не поддались политическому ажиотажу. Они здорово сработали на выборах и эту непростую ношу несут и сейчас. Но есть лидеры, особенно первичек, которые на предприятиях должны были быть на передовой. Некоторые ушли в тень, а отдельные спрятались под плинтус, - отметил Лукашенко и предложил выход: направить усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся.

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