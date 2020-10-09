Головченко высказался о создании общего рынка газа в ЕАЭС

по словам беорусского премьера формирование общего рынка энегоносителей ЕАЭС - важнейшая задача для создания действительно экономического союза. Фото: БелТА.

На заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереване премьер Беларуси заявил, что завершить первый этап формирования общего рынка газа на территории союза необходимо к концу текущего года, проинформировало БелТА.

Создание общего рынка энегоносителей ЕАЭС Роман Головченко назвал важнейшей задачей настоящего экономического союза. И объяснил основные свойства такого «конгломерата».

- Формирование общих энергетических рынков в ЕАЭС должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов, доступа к услугам естественных монополий. Сейчас мы рассматриваем это в качестве важнейших задач для создания действительного экономического союза. И в связи с этим напомню, что формирование методической и организационной основы для общего рынка газа должно быть завершено в 2020-ом году, - пояснил Головченко.

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