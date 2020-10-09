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Общество

Прятали коноплю в крапиве: у задержанных на Витебщине наркодилеров изъяли более 6,5 кг марихуаны

Изъятая партия - самая крупная в этом году
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Правовую оценку действиям задержанных дали следователи. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков

Правовую оценку действиям задержанных дали следователи. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двое жителей Витебской области попали в поле зрения сотрудников наркоконтроля несколько месяцев назад. Предполагалось, что они выращивают коноплю на тайных плантациях, которые разбросаны по разным районам Витебщины. Насаждения были спрятаны от посторонних глаз и перемежались с кустами крапивы.

Во время задержания 40-летнего жителя Шумилинского района оперативники обнаружили 6,5 килограмма высушенной марихуаны. Наркотик хранился у него в автомобиле и дома. У второго подельника, 50-летнего уроженца Лиозненского района, нашли 100 граммов травки. Часть наркотика была уже расфасована и готова к продаже. Как сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, изъятая у наркодилеров партия - крупнейшая в этом году.

Правовую оценку действиям задержанных дали следователи. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Установлено, что 40-летний подозреваемый уже судим за аналогичное преступление.

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