Погода в Беларуси на 10 - 11 октября и на следующую неделю: Температура, как в начале сентября, но туманы и грибные дожди

В середине октября в Беларуси установилась теплая погода выше климатической нормы, но день за днем - оранжевый уровень из-за туманов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в ближайшие выходные, 10 - 11 октября, в Беларуси благодаря воздушным массам с юга установится погода, значительно превышающая климатическую норму, сообщили в Белгидромете. Но метеорологи предупреждают - неблагоприятные явления в виде туманов сохранятся.

Так, в субботу, 10 октября, сильных ночных похолоданий не предвидится, средняя температура будет в пределах +7…+13 тепла. Днем, несмотря на утренние туманы (Прим.: объявлен оранжевый уровень) и облачность, будет еще комфортнее - +13…+19 градусов. Ветер в течение дня будет неустойчивым и слабым, а небольшой дождь возможен только в юго-восточных районах.

В воскресенье, 11 октября, грибные дожди могут пройти уже по всей Беларуси, все еще будет туманно. Ночью температура немного упадет - до +6…+11 тепла. Зато днем станет гораздо теплее, средняя температура +10…+17, до +19 на юго-востоке республики.

Такая же приятная погода, как в самом начале сентября, на 3 - 8 градусов выше нормы, продержится и в начале следующей недели, 12 - 18 октября. По утрам и ночью будет по-прежнему туманно, ветер усилиться не должен, поэтому и температуры будут комфортными: около +5…+11 градусов в ночные часы, +10…+17 в середине дня. Однако уже середина октября обещает быть гораздо мокрее - станет больше дождей, возможны грозы.

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