Уволен советник-посланник и бывший временный поверенный в делах Беларуси в Казахстане Игорь Шолодонов

Посольство Беларуси в Нур-Султане. Фото: tengrinews.kz

Игорь Шолодонов занимал пост советника-посланника в посольстве Беларуси в Казахстане. Когда в стране отсутствовал посол, был назначен временным поверенным в делах Беларуси в Казахстане. 9 октября Шолодонов был освобожден от должности. Соответствующее решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Официальная причина увольнения не сообщается.

Телеграм-канал «Еврорадио» сообщает, что во время выборов президента Беларуси Шолодонов был председателем участковой избирательной комиссии на территории нашего посольства в Нур-Султане. На участке победила Светлана Тихановская: она набрала 42 голоса. У Александра Лукашенко - 34.

Документ, который опубликовало "Еврорадио"

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