Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 октября 2020 года: почти 82,5 тысячи случаев COVID-19 за все время и 5 смертей за сутки

По последние сутки инфекцию выявили почти у 500 белорусов Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу в стране. На 9 октября в республике зарегистрировано 82 471 случай COVID-19 (+489 за сутки).

Выздоровели и были выписаны из больниц 76 543 пациента (+462 за сутки).

К сожалению, справиться с недугом удалось не всем: за сутки в стране умерло 5 человек, а за все время - 885. В ведомстве отмечают, что у них был не только коронавирус, но и многочисленные хронические заболевания.

Всего в стране проведено 1 999 089 тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Уже лучше, но cначала чувствовал себя ужасно»: Александр Солодуха лечится от коронавируса

Белорусский артист решил действовать, как Стас Михайлов советовал (подробнее...)

«За ними будут наблюдать врачи-исследователи»: в Минске первых добровольцев привили от коронавируса

В Беларуси начались испытания российской вакцины. Привили мужчину и женщину, всего сделают 100 уколов - и будут наблюдать (подробнее...)