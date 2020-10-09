«Гражданка Беларуси и домохозяйка забыла, что президент ее спас»: Лукашенко рассказал новые подробности о выезде Тихановской в Литву

Лукашенко рассказывал новые подробности о выезде Тихановской за границу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Лукашенко 9 октября провел во Дворце Независимости совещание по актуальным вопросам. Во время встречи глава государства рассказал новые подробности про выезд в Литву экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Об этом сообщили в БелТА.

По словам Лукашенко, в ходе избирательной кампании и в самом начале уличных акций протестующие искали сакральную жертву. И ею могла стать Тихановская.

- Но мы успели ее спасти. И та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская забыла, что спас ее Лукашенко, - подчеркнул президент.

Он также рассказал, что в те дни вызывал поздно вечером к себе председателя КГБ, а ныне госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика. Ему было поручено, по словам главы государства, «снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции.

- Не сделай мы этого, то была бы беда. Ведь была задача переодеть ребят из подразделения «Альфа» и в тот же время, засветившись там, аккуратно показать, что штаб мы взяли под контроль. Туда свезли 50 зарубежных представителей СМИ вместе с Тихановской. В ее охране, к слову, был бывший сотрудник милиции еще какой-то. И именно он позвонил в МВД, так как его насторожило, что в одном помещении столько собралось людей, - рассказал Лукашенко.

Он отметил, что было задействовано около 120 силовиков, чтобы предотвратить преступление. А замысел, со слов президента, состоял в том, чтобы поджечь штаб и всю вину списать на действующую власть.