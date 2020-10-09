Неизвестная женщина 40 минут разговаривала с парламентом Дании, выдавая себя за Тихановскую. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Все случилось 6 октября. Комитет по внешней политике парламента Дании проводил заседание по ситуации в Беларуси - обсуждалась нынешняя политическая ситуация в нашей стране. Депутаты обсуждали, как можно поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека. По плану к диалогу должна была по видеосвязи подключиться Светлана Тихановская. Однако на том конце провода заявили, что у них не работает видеокамера, поэтому разговор будет проходить без изображения - был только звук. В итоге разговор длился 40 минут.

- По ходу дела участвующие члены парламента узнали, что что-то не так, и правление выступило с инициативой завершить собрание, - сообщается на официальном сайте парламента Дании. - Впоследствии через контакт с сотрудниками Светланы Тихановской было установлено, что Совет встречался с человеком, который выдавал себя за Светлану Тихановскую.

Отмечается, что в ходе встречи не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании.

- Никаких других ситуаций, когда имело место нарушение безопасности в отношении Совета, выявлено не было. Обстоятельства дела выясняются, - сообщает пресс-служба парламента.

- Я надеюсь, что это просто грубая шутка, но меня явно беспокоит, что посещаемость собрания будет нарушена. Это также дает повод для размышлений, - цитирует пресс-служба парламента Дании председателя Совета по внешней политике Мартина Лидегаарда.

- Правление, например, в будущем всегда будет требовать, чтобы камера была включена, когда правление виртуально встречается с участниками внешних встреч, - говорит вице-президент комитета по внешней политике Майкл Ааструп Йенсен,